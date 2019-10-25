В Крыму рассказали о помощи Сирии

Крым помогает сирийским партнерам искать пути возобновления поставок оборудования из Чехии , сообщил зампред совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов

«Сирия имеет большие объемы чешского оборудования на своих объектах. И поскольку эта страна, как и Крым, под санкциями, ей нужно найти какие-то пути восстановления поставок», — приводит его слова ТАСС.

Мурадов сообщил, что Крым кооперируется с Сирией, чтобы предлагать чешским торговым организациям варианты восстановления поставок для разрушенной сирийской экономики.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской республикой, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии, а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

Санкции Евросоюза в отношении Крыма были введены после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. С тех пор ограничительные меры регулярно продлеваются.