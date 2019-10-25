Пушков оценил решение Германии по санкциям против РФ

Пушков оценил отказ Германии снять санкции с России

Член Совета Федерации напомнил, что в результате санкций Берлин уже потерял более €100 млрд

Когда политика стоит дорого и не даёт результатов, её меняют на другую. В Берлине пока не созрели, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с РФ, а также снятию антироссийских санкций. На посвящённом германско-российским отношениям заседании депутаты отклонили эти предложения.