Пушков оценил решение Германии по санкциям против РФ

Продление антироссийских санкций выльется в новые потери для Германии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ Бундестага снять введённые в отношении Москвы ограничительные меры.
Член Совета Федерации напомнил, что в результате санкций Берлин уже потерял более €100 млрд
Когда политика стоит дорого и не даёт результатов, её меняют на другую. В Берлине пока не созрели, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с РФ, а также снятию антироссийских санкций. На посвящённом германско-российским отношениям заседании депутаты отклонили эти предложения.