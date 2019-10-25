Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков оценил отказ Германии снять санкции с России 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Пушков оценил решение Германии по санкциям против РФ
Фото: РИА Новости
Продление антироссийских санкций выльется в новые потери для Германии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ Бундестага снять введённые в отношении Москвы ограничительные меры.
Член Совета Федерации напомнил, что в результате санкций Берлин уже потерял более €100 млрд
Когда политика стоит дорого и не даёт результатов, её меняют на другую. В Берлине пока не созрели, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с РФ, а также снятию антироссийских санкций. На посвящённом германско-российским отношениям заседании депутаты отклонили эти предложения.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
News.ru: последние новости
Полиция начала проверку в отношении Ислама Кадырова после угроз жителям Полиция начала проверку в отношении Ислама Кадырова после угроз жителям Песков: решение Трампа по войскам США в САР нелегитимно Песков: решение Трампа по войскам США в САР нелегитимно В Совфеде отреагировали на заявление Украины о возвращении Крыма В Совфеде отреагировали на заявление Украины о возвращении Крыма 
Теги:
Политика , Другое , Алексей Пушков , Бундестаг , Совет Федерации , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция89
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России86
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма490
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»50
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа2
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение