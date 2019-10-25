Уголовное расследование истоков «российского дела» начато в США 

Министерство юстиции США переквалифицировало проверку по расследованию бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в уголовное дело.
Эта мера даёт право прокурору штата Коннектикут Джону Дарему, который ведёт дело, право вызывать свидетелей, запрашивать документацию и выдвигать обвинения. Дарем работает в команде с доверенным помощником Норой Даннехи и двумя отставными агентами ФБР, пишет NYT.
Как сообщал News.ru ранее, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что в новой предвыборной кампании в США вновь будет обсуждаться «российское вмешательство». Однако, как отмечает дипломат, подобный сюжет уже давно никому не добавляет рейтингов.