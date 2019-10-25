Минюст США укусил себя за хвост

Министерство юстиции США хочет проверить, законно ли было начинать расследование Роберта Мюллера о связях команды Дональда Трампа с Кремлём. Для этого ранее было инициировано административное разбирательство, и, по сообщениям СМИ, недавно оно перешло в разряд уголовных. Наступление на противников Трампа происходит на фоне дела об импичменте в Конгрессе. По мере приближающихся выборов и президент, и оппозиция повышают ставки, грозя друг другу всё более тяжёлыми обвинениями.

«Расследование против расследователей» курируют генпрокурор Уильям Барр , считающийся приближённым Трампа, и спецпрокурор Джон Дарем. Так как Мюллер формально тоже подчинялся генпрокурору, создаётся впечатление, что Министерство юстиции запустило уголовное дело против себя же самого. Однако на деле Мюллер был независимым расследователем и считался ставленником Конгресса. Поэтому происходящее — это очередной виток войны между исполнительной и законодательной властью США

В центре внимания Дарема и Барра — причины, по которым было решено начать расследование связей Трампа с Москвой и методы, которые использовали Мюллер и его команда. Глава Белого дома не раз называл «российской дело» «охотой на ведьм», задуманной демократами, чтобы подорвать его президентство. Звучали и обвинения в том, что за его предвыборным штабом и Белым домом незаконно шпионили. Теперь, когда работа Мюллера действительно окончилась безрезультатно, подтвердив слова Трампа, у него появился шанс «отомстить».

Между тем демократы в Конгрессе рассматривают расследование против Мюллера как злоупотребление властью президентом для расправы над своими противниками.

Если Министерство юстиции будет использовано для политической мести или помощи президенту в том, чтобы победить на следующих выборах, верховенство права в этой стране понесёт непоправимый урон, — заявили конгрессмены-демократы Джерольд Надлер и Адам Шифф

В рамках разбирательства Трамп по просьбе генпрокурора Барра сделал несколько звонков иностранным лидерам, включая премьер-министра Австралии Скотта Моррисона . Барр и Дарем также совершили поездку в Италию в августе-сентябре, чтобы запросить у местных спецслужб информацию о деятельности агентов ЦРУ в этой стране. Именно после этого путешествия, судя по всему, было решено перевести дело из разряда административных в уголовные.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва в разговоре с News.ru отметила, что перевод дела в разряд уголовных даёт более широкие полномочия расследователям. Они могут вызывать свидетелей, вести допросы и так далее.

Виктория Журавлёва, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Думаю, что это напрямую связано с расследованием по импичменту, которое идёт в Конгрессе. Трампу нужно выдавать в информационное поле что-то привлекающее такое же внимание, чтобы перебить доминирующую антитрамповскую волну. Учитывая, что этот процесс расследования по импичменту вряд ли закончится реальной отставкой президента, так как Сенат контролирует его партия, происходящее можно рассматривать как информационную кампанию демократов с целью создать негативный имидж президента в преддверии выборов. Так что чем больше президент наступает со своей альтернативной повесткой, тем больше у него шансов доминировать над этой схваткой. К сожалению, это ещё больше раскалывает американское общество, которое поделилось на тех, кто «за» и тех, кто «против».