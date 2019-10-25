Когда запахнет жареным, поляки разделят судьбу курдов

Najwyższy Czas (Польша): разделят ли поляки судьбу курдов? Прагматизм в политике

Najwyższy Czas (Польша) , они разделят судьбу курдов. Никто в США не льет по ним слезы, не будет лить и по полякам. В политике нет понятий «дружба» и «ценности», важна только выгода. Если США понадобится помощь России в борьбе с Китаем , они быстро изменят свое отношение к ней. И полякам не стоит питать иллюзий, пишет, они разделят судьбу курдов. Никто в США не льет по ним слезы, не будет лить и по полякам.

9 октября 2019 года турецкие войска вошли в Сирию на территории, занятые Демократическими силами Сирии, костяк которых составляют курды. Началась операция «Источник мира». Ее цель состояла в том, чтобы создать на северо-востоке Сирии буферную зону, защищающую турецкую территорию от курдского населения.

Турки действовали с размахом. Сначала их боевая авиация и артиллерия нанесли удар по 181 цели, где якобы находились подразделения курдской вооруженной милиции. В реальности, как сообщал канал «Фокс Ньюз», это было массовое убийство мирных жителей, которое можно назвать военным преступлением.

Турки давно считают курдов своими врагами, поскольку те хотят создать собственное государство. В целом численность курдского населения составляет около 25 миллионов человек, почти половина из которых живет в юго-восточной части Турции , а остальные — в северо-восточных регионах Сирии, на севере Ирака и на северо-западе Ирана . Турция видит в курдах врага номер один, ведь он угрожает территориальной целостности их государства, поэтому ее действия не вызывают удивления (что, конечно, нисколько не оправдывает жестоких действий в отношении невооруженных мирных граждан).

Турки не могли бы провести свою масштабную операцию, если бы молчаливое согласие на нее не дали Соединенные Штаты. Американцы располагали в Сирии скромным наземным контингентом: артиллерийским дивизионом, небольшим подразделением морской пехоты и подразделениями сил специального назначения (в целом — 2-2,5 тысячи человек). Информация о точном составе сил и их оснащении держалась в тайне. О выводе этого контингента из Сирии Дональд Трамп заговорил еще в декабре 2018 года. К процессу приступили весной 2019, а недавно сирийскую территорию покинул последний американский военный. Курдов, которые считались американскими союзниками, предоставили самим себе. В этот момент турки смогли вторгнуться в ту часть Сирии, которая находилась под их контролем. Курды считают, что американцы их просто предали, что, разумеется, недалеко от истины.

Кто и что может предложить

Курды были нужны американцам во время боев с правительством Саддама Хусейна в Ираке: именно они останавливали иракские силы на севере и ослабляли иракский режим. Кульминационным моментом для союза стало вторжение в Ирак в марте-апреле 2003 года, когда курды и оказывавший им поддержку небольшой американский контингент не позволили иракской армии уйти на север в гористую местность, где она смогла бы гораздо дольше держать оборону.

Казалось, американо-курдская дружба будет вечной. Позднее курды стали заслоном, защищавшим от «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация, — прим.ред.), солидным противовесом. Они бы наверняка оставались им и дальше, если бы не встал вопрос, кто окажется более эффективным в борьбе с ИГИЛ : курды, Турция или, может быть, Россия?

Россияне, у которых в Сирии есть свой военный контингент, тоже сражаются с ИГИЛ, поддерживая при этом правительственные силы президента Башара Асада Анкара , в свою очередь, оказывает поддержку оппозиционерам, связанным с Сирийским национальным советом, который возглавляет Джордж Сабра . Американцы поддерживали курдскую Рожаву. Все три эти силы ведут борьбу с ИГИЛ, которое мешает и США, и Турции, и России, не говоря уже об Израиле

Взглянем на ситуацию с позиции американцев. Кто будет эффективнее сражаться с «Исламским государством»: курды или турки? Разумеется, вторые. У них есть большие профессиональные вооруженные силы, тяжелая техника, артиллерия и самолеты, а у первых — только боевой дух, отвага и пулеметы. Что еще могли бы предложить со своей стороны курды? Ничего, абсолютно ничего. Они не могут поддержать США в его конфронтации с Ираном, а при попытках наладить хорошие отношения с новым руководством Ирака, они, возможно, даже окажутся помехой.

А что могут предложить турки? Как ни странно, многое. В первую очередь, географическое положение. Оно просто бесценно. Именно турки держат в своих руках пробку от Черного моря, именно они решают, будет ли Москва иметь доступ к Средиземному морю и Леванту, и в целом служат преградой, мешающей России налаживать контакты с Ближним Востоком. Это направление имеет для россиян особое значение, настолько большое, что они стараются склонить Анкару на свою сторону. Они уже давно заметили, что хотя Турция состоит в НАТО , она делает, что хочет, и занимает по многим вопросам собственную позицию. Она осознает свою ценность и знает, что по несущественным поводам ссориться никто с ней не станет.

Американо-турецкие отношения в последнее время стали напряженными. Сначала были неудавшаяся попытка переворота и арест военных, в том числе тех, которые прошли обучение в США. Американцы кое-как это проглотили, хотя ситуация их не обрадовала. Потом турки решили приобрести российские комплексы С-400 «Триумф»…

Решение предложить Анкаре вооружения такого типа было со стороны россиян мастерским ходом. Во-первых, Россия, в отличие от западных стран, уже не первый десяток лет активно разрабатывает разнообразные зенитные ракетные системы. Она вкладывает в разработки огромные средства и обладает большим научно-производственным потенциалом, что позволяет ей добиваться в этой сфере заметных успехов.

Рискну выдвинуть тезис, что россияне располагают сейчас самыми лучшими зенитно-ракетными комплексами в мире. «Пэтриот» (с ракетами PAC-2 GEM), например, способен сбивать самолеты неприятеля с расстояния в 160 километров, а С-400 «Триумф» (с ракетой ракетой 40Н6Е) — с расстояния до 380 километров. Американцы осознали, что покупка российских ЗРК будет означать присутствие в Турции российских специалистов: представителей производителя, передающих технику; людей, занимающихся ее гарантийным обслуживанием; инструкторов, обучающих турецкий персонал и так далее. Все они, разумеется, получили бы доступ как к самим комплексам, так и к элементам системы противовоздушной обороны, к которой бы «подключили» С-400. В связи с этим туркам ни в коем случае нельзя было передавать самолеты F-35A «Лайтнинг-2», ведь у россиян появилось бы слишком много возможностей для попыток засечь эти машины при помощи радаров управления огнем комплекса С-400 и выяснить, при каком режиме работы и при использовании каких параметров легче всего обнаружить «невидимый» американский истребитель. Именно поэтому поставки этого самолета в Турцию приостановили.

Как выяснилось, речь не идет о полном разрыве сотрудничества. Турецкие компании продолжают, в соответствии с договором, поставлять в США комплектующие к самолетам, а произведенные для Турции машины никому не продают. Они остаются «на хранении». Я бы совершенно не удивился, если бы в конечном итоге (как только российские специалисты вернутся домой) эти самолеты передали Анкаре. Однако приостановка поставки F-35A стала очередным знаком разлада в американо-турецких отношениях, а россияне сразу же предложили Турции свои самолеты по приемлемой цене. Турки пока не отказались.

Анкаре нужно было что-то преподнести, чтобы удержать ее на верной, американской стороне (в духе принципа «это — сукин сын, но это наш сукин сын»). Что лучше всего ей дать, чтобы это не стоило слишком дорого, но турки оценили американский жест и остались довольны? Нашелся простой ответ: ей можно бросить на растерзание курдов. Пусть забирает, нам они уже не нужны, а Турция имеет для нас огромное значение, ведь это один из трех наших важнейших союзников в мусульманском мире

Американцы нуждаются в этих союзниках, чтобы держать в узде весь остальной мусульманский мир. Это понимает в том числе еврейское лобби, пользующееся в США огромным влиянием. В свое время Израиль тоже тесно сотрудничал с Турцией в том числе в военной сфере, и ему вовсе не мешало то, что это мусульманская страна. Троица союзников выглядит так: Турция на западе, Саудовская Аравия в центре и Пакистан на востоке. На «верной стороне» находятся также Египет и «новый» Ирак. Это сложные союзы, можно сказать, суровая мужская дружба. Речь идет просто о сходных интересах. Стороны взаимно нуждаются друг в друге, поэтому «дружба» расцветает.

В политике нет места чувствам

Глубоко заблуждается тот, кто считает, что в международной политике понятия «дружба», «благодарность», «эмпатия» играют какую-либо роль, или что кто-то на самом деле опирается в ней на «ценности». Ничего такого нет. Значение имеет лишь одно: выгода. Поэтому, например, во время Первой мировой войны Румыния была противницей Германии, а 23 годами позднее, во время Второй мировой, уже ее союзницей. Или Советский Союз: в 1939 — немецкий союзник, спустя два года — смертельный враг, заключивший союз с американцами, который продлился только до 1945 года.

Нам в контексте нашего союза с США следует сохранять максимальную осторожность. Американцы не хотят российской экспансии в Европе, поскольку это не соответствует их интересам. Им не выгодно, чтобы Россия усиливалась, ослабляя ЕС , поскольку она конкурент, если не сказать противник, значит, на Западе Европа должна оставаться противовесом Москвы.

Однако на Дальнем Востоке наращивает потенциал Китай, постепенно превращаясь во вторую после США мировую державу, как в экономическом так и в военном плане. Он возьмет под свое крыло все те территории, поддерживать которые не осталось сил у России. Например, Иран. Связи между Тегераном и Пекином укрепляются, поскольку Москва больше не может быть такой же щедрой, как раньше, перебить предложение китайцев. Африка — это вообще отдельная тема. Постепенно и незаметно этот континент включают в китайскую сферу влияния.

Все это, разумеется, тревожит американцев. Именно поэтому они сделали своим лучшим союзником на Дальнем Востоке Японию. Не имеет значения, что в 1941 году японцы коварно напали на Перл-Харбор, а американцы в течение трех лет проливали кровь в Тихом океане, ведя отчаянный бой с Японской империей. Сегодня Япония выступает важным союзником. Как Южная Корея, Таиланд, Австралия и негласно, чтобы не провоцировать Китай, Тайвань. Но этого мало. Ни одно из этих государств не может противостоять силе Китая. Они могут быть союзниками Вашингтона, но не такими, какие ему нужны. Их ситуация напоминает ситуацию Румынии или Финляндии: они внесли важный, но все-таки небольшой вклад в войну Гитлера против СССР.

Кто может стать весомым союзником США в его противостоянии Китаю? Вот именно: только Москва, возможно, вместе с Дели. Индия не относится к числу американских партнеров, поскольку для американцев более важное значение имеет ее заклятый враг — мусульманский Пакистан. Однако в случае конфронтации с Пекином (не дай бог, вооруженной) Москва может привести Индию в качестве «приданого», ведь эту страну тоже тревожит китайская экспансия. Раз американцам нужна Россия, неужели они будут вступать с ней в смертельную схватку? Какое решение они примут, когда запахнет жареным? Не стоит питать иллюзий: мы разделим судьбу курдов. Никто в США не льет по ним слезы, не будет лить и по нам.