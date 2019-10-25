«Мутят воду»: В России «раскусили» мотивы Киева

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич ответил на заявление украинского МИД, в котором они рассказали о готовности к переговорам по восстановлению суверенитета над Крымом. Своим мнением на этот счет российский политик поделился на своей странице в Facebook.
«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда», — написал сенатор.
Клинцевич назвал разговоры на эту тему «спекуляцией», а также уточнил, в чем их политическая мотивация. Член Совфеда уверен, что украинские политики пытаются «замутить воду» в вопросе реализации Минских соглашений.
«Украина отходит все дальше от реализации формулы Штайнмайера», — подытожил российский политик.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев готов вести переговоры по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом. На заявление украинских политиков отреагировала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая назвала «невозможным» возвращение Крыма Украине. Кроме того, свою позицию высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который подчеркнул, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», уточняет «Национальная служба новостей».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство его жителей выступили за воссоединение с РФ, напоминает RT.