«Мутят воду»: В России «раскусили» мотивы Киева

Сенатор Клинцевич оценил планы Киева обсудить принадлежность Крыма

«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда», — написал сенатор.

Клинцевич назвал разговоры на эту тему «спекуляцией», а также уточнил, в чем их политическая мотивация. Член Совфеда уверен, что украинские политики пытаются «замутить воду» в вопросе реализации Минских соглашений.

«Украина отходит все дальше от реализации формулы Штайнмайера», — подытожил российский политик.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство его жителей выступили за воссоединение с РФ, напоминает RT.