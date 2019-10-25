Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москалькова подтвердила возвращение Бутиной в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 32 минуты назад
Москалькова подтвердила возвращение Бутиной в Россию
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила сообщения о том, что россиянка Мария Бутина вернется в Россию 26 октября после освобождения из американской тюрьмы.
«Завтра на Родину вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии… Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию», — говорится в Instagram Москальковой.
Она добавила, что по линии уполномоченного были направлены обращения практически во все международные организации — к генсеку Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам человека — об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям.
«Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США», — заключила Москалькова.
Она выразила надежду, что в будущем «общими усилиями удастся добиться возвращения на Родину» всех россиян, попавших за рубежом в трудную ситуацию.
Ранее в пятницу российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Россию утром 26 октября.
Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В американской тюрьме Бутина работала в столовой, бегала по утрам и вела записи.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Пушков пообещал Германии новые потери из-за санкций против России Пушков пообещал Германии новые потери из-за санкций против России
Комментарии 
Теги:
Политика , Мария Бутина , Татьяна Москалькова , Анатолий Антонов , ОБСЕ , ООН , Совет Европы , Правительство РФ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция89
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России134
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма495
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»58
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа8
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение