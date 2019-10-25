Москалькова подтвердила возвращение Бутиной в Россию

«Завтра на Родину вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии… Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию», — говорится в Instagram Москальковой.

Она добавила, что по линии уполномоченного были направлены обращения практически во все международные организации — к генсеку Совета Европы , в ОБСЕ , к Верховному Комиссару ООН по правам человека — об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям.

«Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США», — заключила Москалькова.

Она выразила надежду, что в будущем «общими усилиями удастся добиться возвращения на Родину» всех россиян, попавших за рубежом в трудную ситуацию.

Ранее в пятницу российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Россию утром 26 октября.