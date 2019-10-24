Поклонская высмеяла Милонова

Депутат Госдумы отметила предсказуемость коллеги — тот вновь объявил войну с хэллоуином. Ранее, как сообщал «Рамблер», Милонов открыл горячую линию по борьбе с этим праздником.

«Я как коренная украинка не могу разделить настороженное отношение Милонова к тыквам», — заявила Поклонская.

Она назвала хэллоуин привлекательным для молодежи загадочным английским праздником и высказала мнение, что молодые люди и сами способны решить, по какому поводу веселиться. В этой связи парламентарий предложила учителям, а также родителям школьников сообщать ей о случаях давления по этому вопросу.

Два дня назад Виталий Милонов назвал хэллоуин религиозным праздником, условием его празднования в школах — регистрацию соответствующей религиозной организации, церкви Сатаны, а его празднование в школах — правонарушением. В этой связи депутат анонсировал создание горячей линии. Туда можно будет пожаловаться на празднование в школах хэллоуина.