ОНФ отследит выполнение поручений Путина под Иркутском

ОНФ взял на контроль выполнение поручений Путина в Иркутской области

Жители подтопленных территорий Иркутской области рассказали активистам ОНФ о том, как на местах выполняются поручения президента России Владимира Путина , сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мониторинговая группа была создана в ОНФ для контроля за выполнением поручений, данных Путиным властям региона. В группу вошли представители Молодежки ОНФ, сотрудники регионального исполкома, общественники и активисты Иркутской области.

Мониторинг уже проведен в шести населенных пунктах четырех районов Иркутской области, опрошены более 160 человек.

«Мы идем в те же населенные пункты, в которых работали после наводнения, помогая восстанавливать заборы, хозяйственные постройки. Однажды сказав, что мы их не бросим и будем дальше следить за судьбой поселков и жителей, держим слово», — рассказал руководитель Молодежки ОНФ Игорь Кастюкевич.

По его словам, «среди выявленных проблем уже сейчас можно назвать плохую информированность населения».

«Где, на какую поддержку люди могут рассчитывать и какие документы для этого нужны, большинство так и не знают. Кроме того, у многих проживающих в муниципальных домах по договорам социального найма, до сих пор не проведен ремонт. Как с таким положением дел заходить в зиму, большой вопрос», — сообщил он.

Указывается, что жителям приходится идти в суд для того, чтобы получить положенную компенсацию.

«Цель мониторинговой группы — не поругать кого-то или похвалить, а зафиксировать факты на основании опросов жителей. Нас интересуют не доклады чиновников, а «информация с земли». Чтобы не получалось так, как сказала нам Наталья в поселке Соляная: на экранах телевизоров видим одно, а за окном совсем другое», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Мониторинговая группа собирает информацию с помощью опросных листов, с фото— и видеофиксацией озвученных жителями проблем. Далее информация будет систематизирована и оформлена докладом в формате «Было-стало». Мониторинговая группа будет работать в Иркутской области на постоянной основе, пока все поручения президента России не будут выполнены.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года и пошло на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял около 29 млрд рублей.

2 сентября Путин посетил Иркутскую область. По итогам поездки он дал ряд поручений.