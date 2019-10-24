«У победы много отцов»: в Кремле оценили слова Трампа о Сирии

В Кремле ответили на попытку президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании.

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — процитировал известную фразу 35-го президента США Джона Кеннеди пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что линия Вашингтона «сейчас не совсем кратчайшая линия между точками "А" и "Б", то есть не совсем прямая линия», поэтому многим странам, в том числе и России, сложно объяснить те или иные решения, принятые руководством США.

23 октября в ходе выступления в Белом доме Дональд Трамп заявил о «победе Америки» в Сирии и подтвердил окончательный вывод войск США из страны.