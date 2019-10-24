Кремль ответил объявившему себя единоличным победителем в Сирии Трампу

Комментируя позицию Вашингтона, Песков вспомнил высказывание 35-го президента США Джона Кеннеди

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — заявил пресс-секретарь Путина.

Он подчеркнул, что линия США «имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным», в связи с чем России и ее партнерам сложно понимать мотивы американского государства.

Ранее, 22 октября, Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.