Стали известны подробности встречи Путина и Эрдогана

Всего встреча длилась около шести часов. После разговора работа продолжилась в составе делегаций.

«Вопросы очень важные, и [Россия и Турция] важнейший документ согласовали», — рассказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что в согласованном документе содержатся как российские, так и турецкие инициативы. Однако их точное число он назвать затруднился.