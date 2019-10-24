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Стали известны подробности встречи Путина и Эрдогана 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Стали известны подробности встречи Путина и Эрдогана
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган беседовали тет-а-тет более двух часов. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
Всего встреча длилась около шести часов. После разговора работа продолжилась в составе делегаций.
«Вопросы очень важные, и [Россия и Турция] важнейший документ согласовали», — рассказал Ушаков.
Помощник президента уточнил, что в согласованном документе содержатся как российские, так и турецкие инициативы. Однако их точное число он назвать затруднился.
22 октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
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Комментарии
Политика , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин
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