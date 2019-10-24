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Поделюсь зарплатой: Путин поблагодарил Сиси за помощь на форуме в Сочи 

Мир24 47 минут назад
Саммит «Россия — Африка» открыл новую страницу отношений России со странами континента, заявил Владимир Путин, подводя итоги встречи. Российский лидер также поблагодарил коллег за участие, и особенно президента Египта за помощь в подготовке форума, передает телеканал «МИР 24».
«Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей сегодняшнего саммита, во всяком случае в том виде, в котором мы сегодня работаем, наверное, не было бы. Он сегодня целый день сидит рядом и помогает мне в моей работе. Мне придется с вами зарплатой поделиться. Большое вам спасибо», — сказал Путин.
Отметим, лидеры африканских стран говорили в Сочи о политике и экономике два дня. В результате подписаны соглашения на 800 миллиардов рублей.
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Политика , Владимир Путин , Египет , Сочи
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