«Мне придется, наверное, зарплатой с вами поделиться»

Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что ему придется поделиться зарплатой с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, поскольку он помог ему в подготовке и проведении экономического форума и саммита Россия — Африка. Отрывок выступления Путина опубликован в телеграм-канале RT.

«И кроме всего прочего, как видите, на протяжении всего дня он (ас-Сиси) сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется, наверное, зарплатой с вами поделиться», — пошутил президент, обращаясь к египетскому коллеге.

Саммит Россия–Африка проходил в Сочи 23–24 октября. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.