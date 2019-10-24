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«Мне придется, наверное, зарплатой с вами поделиться» 

Рамблер 14 минут назад
Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что ему придется поделиться зарплатой с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, поскольку он помог ему в подготовке и проведении экономического форума и саммита Россия — Африка. Отрывок выступления Путина опубликован в телеграм-канале RT.
«И кроме всего прочего, как видите, на протяжении всего дня он (ас-Сиси) сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется, наверное, зарплатой с вами поделиться», — пошутил президент, обращаясь к египетскому коллеге.
Саммит Россия–Африка проходил в Сочи 23–24 октября. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.
Политика , Видео , Владимир Путин , Египет
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