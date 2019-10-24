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Путин выступил за расширение экономических связей с Кенией 

ТАСС 1 час назад
Путин выступил за расширение связей с Кенией
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал развивать торгово-экономические отношения РФ и Кении.
"Уверен, что наша встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия", — сказал глава российского государства на встрече с президентом Кении Ухуру Кениатой. По его мнению, вклад в укрепление связей двух стран вносят парламентарии, а также предприниматели, которые уже провели два российско-кенийских бизнес-форума. Российский лидер полагает, что такие встречи заслуживают "всяческой поддержки".
"Конечно, приоритетом считаем развитие торгово-экономических связей и обеспечение стабильного роста товарооборота", — подчеркнул Путин. По его данным, в прошлом году показатели товарооборота увеличились на 1,2 процента. "Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются некоторые российские компании", — признался президент РФ, предложив Ухуру Кениате обсудить данную тему.
Глава российского государства также заметил, что между Россией и Кенией сложились дружественные межгосударственные связи, история которых начинается с момента провозглашения Кенией независимости.
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Комментарии3
Политика , Владимир Путин , Кения
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