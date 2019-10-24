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Элисон Леклер станет новым послом Канады в России 

ТАСС 1 час назад
Назначен новый посол Канады в России
Фото: РИА Новости
Кадровый дипломат Элисон Леклер назначена новым послом Канады в РФ. Об этом в четверг говорится в сообщении канадского МИД.
"Элисон Леклер назначена послом в Российской Федерации. Она заменит [на этом посту] Джона Кера", — сказали в ведомстве.
Леклер — выпускница Университета Йорка (Торонто). С 1987 года служит в канадском министерстве иностранных дел. Работала в Бразилии, Швеции и Швейцарии. С 2005 по 2009 год была директором департамента МИД по отношениям с Китаем, Монголией и Тайванем.
В Женеве с 2009 по 2014 годы занимала должность советника-посланника и заместителя постоянного представителя при ООН. С 2016 по 2019 годы работала в Министерстве иностранных дел Канады, занимая должность генерального директора департамента Арктики, Евразии и Европы. Была старшим представителем Канады в Арктическом совете.
На должности посла Канады в России дипломат сменит Джона Кера, который работает в Москве с 2014 года.
Леклер пока не ответила на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать ее назначение.
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Комментарии
Политика , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Канада , Торонто
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