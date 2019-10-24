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Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма
Фото: РИА Новости
Украинская сторона готова к проведению переговоров о возвращении Крымского полуострова в состав страны. Об этом заявила спикер украинского МИД Катерина Зеленко, передает "Интерфакс".
По мнению Зеленко, российская сторона в 2014 году совершила международное преступление против Украины.
Она отметила, что страна в настоящее время готова к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине вернуть Крым.
"Главной целью [переговоров] станет восстановление суверенитета Украины над… республикой Крым и Севастополем", — подчеркнула Зеленко.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Политика , Украина , МИД , Интерфакс , Республика Крым
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