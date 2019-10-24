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Володин призвал ПАСЕ уйти от политики двойных стандартов 

РИА Новости + ещё 8 38 минут назад
Володин призвал ПАСЕ уйти от двойных стандартов
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Европейской конференции председателей парламентов, призвал участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уходить от политики двойных стандартов.
По его словам, в рамках ПАСЕ не всегда удается достичь консенсуса или прийти к диалогу.
"Это не получается по причине того, что, с одной стороны, мы говорим о равенстве, а с другой стороны, существуют двойные стандарты. Это недопустимо. Пользуясь этой трибуной, хотел бы не только об этом сказать, но и призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов. Именно эти подходы разрушают наш общий европейский дом", — сказал Володин.
Он отметил необходимость учитывать традиции, культуру и историю стран.
"Если мы будем бездумно мониторить страны по одному лекалу, как вы понимаете, кроме конфликтов и напряжения это ни к чему не приведет. В этой связи хотелось бы предложить, чтобы мы вырабатывали общие стандарты, и если мы эти стандарты принимаем, это нужно делать консенсусом", — сказал спикер Госдумы.
Политик отметил необходимость принятия модельных законов в области борьбы с терроризмом, формирования общих списков теоретических организаций.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы
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