Володин призвал ПАСЕ уйти от двойных стандартов

Володин призвал ПАСЕ уйти от политики двойных стандартов

По его словам, в рамках ПАСЕ не всегда удается достичь консенсуса или прийти к диалогу.

"Это не получается по причине того, что, с одной стороны, мы говорим о равенстве, а с другой стороны, существуют двойные стандарты. Это недопустимо. Пользуясь этой трибуной, хотел бы не только об этом сказать, но и призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов. Именно эти подходы разрушают наш общий европейский дом", — сказал Володин.

Он отметил необходимость учитывать традиции, культуру и историю стран.

"Если мы будем бездумно мониторить страны по одному лекалу, как вы понимаете, кроме конфликтов и напряжения это ни к чему не приведет. В этой связи хотелось бы предложить, чтобы мы вырабатывали общие стандарты, и если мы эти стандарты принимаем, это нужно делать консенсусом", — сказал спикер Госдумы.

Политик отметил необходимость принятия модельных законов в области борьбы с терроризмом, формирования общих списков теоретических организаций.