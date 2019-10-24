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Приехавших в Россию африканских лидеров накормили оливье и пельменями 

Lenta.ru 49 минут назад
Африканских лидеров накормили в РФ оливье и пельменями
Фото: Lenta.ru
Стало известно меню торжественного ужина, прошедшего в среду, 23 октября, на экономическом форуме «Россия — Африка» в Сочи. Об этом сообщает Life.ru.
Лидерам африканских стран подавали салат оливье, пельмени, клюквенный щербет, стейк из лосося с брокколи, утиную ножку с баклажаном и шоколадный торт.
Во время ужина перед гостями выступили ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», хор «Кубанская казачья вольница», балет «Тодес», Кубанский симфонический оркестр, а также Антонина Васенина, спевшая вместе с хором Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
В декабре 2018 года «Роскачество» объяснило, как выбрать лучшие продукты для салата оливье. Были даны рекомендации по выбору докторской колбасы, картофеля, зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза.
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