«У людей возникает недоумение»: Медведев дал совет «ЕР»

«В головах у людей возникает недоумение: если он от "Единой России", чего он прячется?», — заявил Медведев на встрече с губернаторами, его слова приводит РИА «Новости».

По словам главы кабмина, люди заблуждаются, когда думают, что им лучше не ассоциироваться с политической силой, у которой «могут быть проблемы и где-то не очень хорошие результаты».

Такая позиция может оттолкнуть от кандидата сторонников партии, а те, кто и не собирался голосовать за «Единую Россию», и так за нее не проголосуют.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить, она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно», — призвал Медведев.

Он отметил, что по итогам избирательной кампании 2019 года лучший результат «ЕР» показала там, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от партии на этот пост.