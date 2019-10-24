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«У людей возникает недоумение»: Медведев дал совет «ЕР» 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал кандидатов в губернаторы не дистанцироваться от партии «Единая Россия», поддержавшей их кандидатуры.
«В головах у людей возникает недоумение: если он от "Единой России", чего он прячется?», — заявил Медведев на встрече с губернаторами, его слова приводит РИА «Новости».
По словам главы кабмина, люди заблуждаются, когда думают, что им лучше не ассоциироваться с политической силой, у которой «могут быть проблемы и где-то не очень хорошие результаты».
Такая позиция может оттолкнуть от кандидата сторонников партии, а те, кто и не собирался голосовать за «Единую Россию», и так за нее не проголосуют.
«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить, она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно», — призвал Медведев.
Он отметил, что по итогам избирательной кампании 2019 года лучший результат «ЕР» показала там, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от партии на этот пост.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Единая Россия , РИА Новости
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