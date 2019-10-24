Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев объявил дату съезда «Единой России» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 57 минут назад
Медведев объявил дату съезда «Единой России»
Фото: РИА Новости
Съезд «Единой России» запланирован на 23 ноября, заявил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
«У нас остался месяц до съезда партии, назначен на 23 ноября. Как обычно, подведем итоги работы за год, поговорим о задачах, которые надо решить в следующем году», — приводит его слова ТАСС.
«Задач этих много, так устроена жизнь, и законодательство о выборах — мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие «Единой России» в единый день голосования в следующем году», — добавил Медведев.
Премьер также поддержал предложение ряда губернаторов, выразивших желание возглавить региональные отделения партии «Единая Россия».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Путин назвал виновников ситуации в Ливии Путин назвал виновников ситуации в Ливии
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию3
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали8
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро45
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение