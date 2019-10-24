Медведев объявил дату съезда «Единой России»

«У нас остался месяц до съезда партии, назначен на 23 ноября. Как обычно, подведем итоги работы за год, поговорим о задачах, которые надо решить в следующем году», — приводит его слова ТАСС.

«Задач этих много, так устроена жизнь, и законодательство о выборах — мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие «Единой России» в единый день голосования в следующем году», — добавил Медведев.

Премьер также поддержал предложение ряда губернаторов, выразивших желание возглавить региональные отделения партии «Единая Россия».