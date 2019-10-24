Мутко раскритиковал власти Иркутской области за работу по восстановлению после паводков

Руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко раскритиковал работу региональных властей по восстановлению жилья для пострадавших.

Мутко отметил, что если регион не может справиться с задачей, то необходимо передать область под федеральное управление, передает ТАСС.

«Деньги правительства РФ — это не деньги субъекта, но ничего не происходит.

Я считаю, что это не работа по восстановлению, она должна быть абсолютно другой — надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется», — сказал он.

В настоящее время, как сообщил вице-премьер, принято 6 тыс. 472 заявления на восстановление жилья, выдано 5 тыс. 792 свидетельства на сумму 16,2 млрд рублей — почти на 2 млрд рублей больше, чем было выделено региону правительством.

Согласно материалам к заседанию правкомиссии, оплачено 2 тыс. 233 свидетельства на 6,38 млрд рублей. Также принято 2 тыс. 494 заявления на проведение капитального ремонта от 2 тыс. 734 семей. Подготовлено пока 1 тыс. 605 свидетельств на сумму 491,1 млн рублей.

Вице-премьер также сообщил, что половина опрошенных жителей Тулуна и Нижнеудинска, пострадавших при паводках в июне, считают, что власти не делают все возможное для восстановления городов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

«В целом мы видим, что в Тулуне 7% и 11% в Нижнеудинске пока еще не удовлетворены последним обследованием [домов]. При этом каждый пятый еще не получил свидетельство. Ключевые цифры: почти половина респондентов считает, что власти делают не все возможное для восстановления городов», — добавил вице-премьер.

Пострадавшими при паводках в Иркутской области признаны свыше 46 тыс. человек. При этом, как пояснил Мутко, документы все еще не восстановлены у 1,8% опрошенных из числа пострадавших в Тулуне и у 1% пострадавших в Нижнеудинске.

«По данным последнего исследования, у 1,8% опрошенных в Тулуне еще не восстановлены документы, а в Нижнеудинске — до 1% граждан — не восстановлены документы. Здесь всего: паспортов, права на жилье, водительских удостоверений, трудовых книжек», — пояснил он.

Мутко также отметил, что 93% опрошенных жителей Тулуна и 89% жителей Нижнеудинска согласны с результатами обследования их домов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую — в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.