Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ

В ФСБ сменился начальник управления собственной безопасности. Им стал генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин, ранее возглавлявший управление «М», осуществляющее контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, передает «Новая газета».