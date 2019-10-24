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Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ 

Lenta.ru 37 минут назад
Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ
Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»
В ФСБ сменился начальник управления собственной безопасности. Им стал генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин, ранее возглавлявший управление «М», осуществляющее контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, передает «Новая газета».
По информации издания, Вертяшкин проработал в управлении «М» много лет, участвовал в серии резонансных расследований, в том числе в делах против бывшего начальника УСБ Следственного комитета (СК) Михаила Максименко, бывшего заместителя главы СК по Москве Дениса Никандрова, а также замруководителя управления собственной безопасности Александра Ламонова.
До его нового назначения пост руководителя УСБ ФСБ занимал Алексей Комков. В прошлом году он перешел в Службу контрразведки ФСБ, до последнего времени исполняющим обязанности начальника управления был Александр Филатов — он останется в должности первого заместителя руководителя.
8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.
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Политика , Александр Калашников , Михаил Максименко , Денис Никандров , Александр Ламонов , Александр Филатов , СКР , ФСИН
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