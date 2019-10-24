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Путин назвал виновников ситуации в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 43 минуты назад
Путин назвал виновников ситуации в Ливии
Фото: РИА Новости
Сложившаяся в Ливии ситуация стала результатом безответственной политики ряда государств, которые в свое время извратили резолюцию ООН, заявил в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка» президент Владимир Путин.
«Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит — это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время», — сказал Путин после выступления главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Он также пожелал Сарраджу скорейшего восстановления мира в Ливии. «Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу», — подытожил российский лидер, передает РИА «Новости».
В свою очередь Саррадж выразил надежду на то, что Россия поможет в укреплении мира и безопасности в Ливии, а также на Африканском континенте, передает ТАСС.
Тем временем руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что очередной раунд переговоров в Ливии по теме заключенных россиян пройдет в ноябре.
Деньгов отметил, что тема задержанных в Ливии российских граждан поднималась на встрече замглавы МИД России Михаила Богданова с премьером правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем на полях форума в Сочи.
В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля».
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур сообщил, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
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Комментарии1
Политика , Михаил Богданов , Лев Деньгов , Александр Малькевич , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Ливия
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