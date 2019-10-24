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Путин встретится с главами Анголы и Кении 

РИА Новости 1 час назад
Путин встретится с главами Анголы и Кении
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг ряд двусторонних встреч с лидерами африканских государств, в том числе с президентами Анголы и Кении, а также исполняющим обязанности президента Маврикия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завершит рабочий день президент целой серией двусторонних встреч. Будет встреча с президентом Анголы, будет встреча с президентом Кении, будет беседа с президентом Руанды, с президентом Гвинейской Республики и с исполняющим обязанности президента Республики Маврикий", — рассказал Песков журналистам.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Ангола , Кения
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