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Из юмористов в постпреды: кто в России пошёл по стопам Зеленского 

News.ru 18 минут назад
Кто в России пошёл по стопам Зеленского
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Эта история длилась почти полтора месяца и завершилась компромиссом. Как уже знают наши читатели, глава Калмыкии Бату Хасиков, в прошлом чемпион мира по кикбоксу и фактически национальный герой Калмыкии, намеревался предложить кресло сенатора от республики бывшему капитану команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаеву. Этот альянс был знаменателен уже тем, что речь идёт фактически о двух на сегодняшний момент самых популярных калмыках. Ведь и Тарбаев под стать новому губернатору, он уже давно не просто stand-up комик, но сценарист и продюсер многих развлекательных сериалов — «Даёшь молодежь», «Одна за всех», «Кухня».
Поэтому многие были уверены, что выдвижение Тарбаева в сенат — беспроигрышный пиаровский ход Хасикова, который только прибавит ему популярности. Сам продюсер был изначально не против изменения свой судьбы и готов был расстаться или передать в траст доли в ряде кампаний, которыми владеет. Но оставался в курсе того, что его кандидатура должна пройти ряд согласований. И тут начались проблемы.
А все дело в том, что в Москве в роли сенатора от Калмыкии видели предшественника Хасикова, Алексея Орлова, который, как считали в Республике, покинул свой пост со шлейфом не совсем прозрачных дел. Чего стоила история с непостроенным де-факто водопроводом, который по бумагам, однако, был сдан. Сопротивление Хасикова продвижению в сенат Орлова встречало поддержку и среди местных элит. Но свою принципиальность новый губернатор подтверждал в течение сакраментальных сорока дней, а потом все-таки сдался и согласовал кандидатуру Орлова.
Видимо, не в последнюю очередь его подкосила история с назначением на пост мэра Элисты Трапезникова, выходца из руководства ДНР. Тут уж местные элитарии не просто воспротивились «назначению человека, не имеющего ничего общего с республикой», а, проще говоря, не калмыка. Но и спровоцировали несколько акций протеста — народных сходов. Видимо, попав между московским молотом и местной наковальней, Бату Хасиков и пошёл на уступки центру.
Но своего друга Тарбаева не забыл и выдвинул его на пост постпреда Калмыкии при правительстве России. Тут уж, видимо, в Кремле никто возражать не стал. Сложился своеобразный компромисс. Конечно, постпред из среды юмористов — это для нас в некотором смысле бюрократическая революция. Хотя на фоне украинских назначений это просто дань новым политическим реалиям. Когда на государственные должности приходят люди со сцены, от рампы, узнаваемые и популярные. Имеющие к тому же вполне успешный опыт в бизнесе. Пусть и развлекательном.
Тому же Тарбаеву придется в столице, что называется, торговать лицом, и не только не скрывать своего «комического» прошлого, но наоборот всячески на нём играть. Словом, калмыцкое постпредство обещает быть самым весёлым и временами находчивым. Особенно в плане пробивания дополнительных субсидий для республики.
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Комментарии
Политика , Статьи , Алексей Орлов , Бату Хасиков , Правительство РФ , Республика Калмыкия
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