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Путин высказался о сокращении военных расходов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Путин высказался о сокращении военных расходов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия — Африка», заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах.
«Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% [ВВП], и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов», — приводит его слова ТАСС.
«Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — добавил глава государства.
Президент отметил также, что при тенденции к сокращению военного бюджета в России «создана достаточно эффективная система безопасности» и эффективная современная армия, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы слишком большом военном бюджете России, сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.
Между тем объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, согласно проекту бюджета России, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.
Саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
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Комментарии2
Политика , Армия , Сергей Шойгу , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Министерство обороны , Счетная палата , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Чад
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