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В Кремле назвали цель России в Сирии 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
В Кремле назвали цель России в Сирии
Фото: РИА Новости
В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о том, что небольшое число американских военных останется в Сирии. А также разъяснили, на что нацелены все действия России в Сирии.
Наша позиция хорошо известна — только российские подразделения на легитимной основе находятся в Сирии — по просьбе сирийского руководства, напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И конечная цель — полный вывод любых иностранных вооруженных сил и иностранных военных с территории Сирии", — подчеркнул он.
"Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и эта цель — приоритетная в конечном итоге после полного политического урегулирования", — сказал Песков.
Комментируя слова неназванного представителя Белого дома о том, что США предупреждают своих друзей в Турции и в других странах, что нужно быть осторожными при сделках с Россией, Песков сказал: "Во-первых, это не сделки, а меморандум о взаимопонимании между президентами двух стран, согласованный в Сочи по итогам переговоров. Еще раз хочется повторить, что достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые, наверное, вряд ли склонны доверять обещаниям своих партнеров".
"Нужно ориентироваться на де-факто ситуацию, на реальность", — считает Песков.
"Россия и президент Путин преследуют единственную цель — обеспечить политическое урегулирование в Сирии, территориальную целостность и суверенитет Сирии. Именно на это нацелены все действия в Сирии", — заключил представитель Кремля.
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Комментарии
Политика , Конфликты , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Сирия
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