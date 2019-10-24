Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу

Еврокомиссии и Владимир Чижов. Предварительные трехсторонние консультации России Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе

«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим», — цитирует ТАСС Чижова.

В понедельник Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к предстоящим консультациям по транзиту газа. Новые трехсторонние консультации запланированы на 28 октября.