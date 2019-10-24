Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Чижов оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Фото: РИА Новости
Предварительные трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по транзиту газа, состоявшиеся на этой неделе, показали возможность для продвижения вперед, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим», — цитирует ТАСС Чижова.
В понедельник Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к предстоящим консультациям по транзиту газа. Новые трехсторонние консультации запланированы на 28 октября.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Посол России заявил об осознании Конгрессом США угрозы со стороны «Азова» Посол России заявил об осознании Конгрессом США угрозы со стороны «Азова»
Политика , Алексей Гончарук , Владимир Чижов , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1002
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина24
Нередкая практика: почему программу Малахова сняли с эфира
Нередкая практика: почему программу Малахова сняли с эфира
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение