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Путин в шутку пообещал президенту Египта ас-Сиси часть зарплаты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Путин в шутку пообещал президенту Египта часть зарплаты
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси, который выступил сопредседателем саммита «Россия — Африка» и в шутку пообещал ему часть своей зарплаты.
«Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы и не было», — сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ас-Сиси помогает ему в работе на протяжении целого дня.
«И кроме всего прочего, как вы видите, на протяжении всего сегодняшнего дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно», — пошутил Путин.
Саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23-24 октября.
В ходе саммита Египет и Эфиопия договорились возобновить работы технической комиссии по проблемной плотине «Возрождение» на реке Нил.
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Комментарии
Политика , Африка , абдель ас-сиси , Владимир Путин , РИА Новости , Египет
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