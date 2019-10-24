Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера

Источник РИА «Новости» сообщил, что сейчас нота передана российскому внешнеполитическому ведомству, в ближайшее время ее направят Армении.

В ноте указывается, что заявку на участие российскойя компании ORSIS в тендере отклонили «без веских оснований». Подчеркивается, что ORSIS внесли в список «недобросовестных поставщиков» немотивированно.

Россия отметила также неправомерность обращения минобороны Армении в банк «с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере» — компания должна была бы осуществить такую выплату, откажись она от контракта сама после получения тендера.

Армению просят урегулировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала только российская компания ORSIS, было возбуждено дело по статье УК Армении «халатное отношение к службе».