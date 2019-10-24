Милонов хочет смотреть реалити-шоу о жизни в монастыре

Идея принадлежит телеканалу «Спас»

Милонов считает, что идея потрясающая, но нужно избегать искушений — может получиться что-то непотребное. Формат реалити-шоу обычно считают пошлым и эпатажным, очень легко переборщить с интригами. Но если у «Спаса» все получится, то Милонов будет очень рад.

Милонов надеется, что выйдет интересное шоу и с удовольствием будет его смотреть. Главное, чтобы «Спас» не гнался за трендами.

Жизнь в монастыре глазами послушника заинтересует общественность. Шоу назовут «Остров». Его будут снимать в действующем мужском монастыре.