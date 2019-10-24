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Милонов хочет смотреть реалити-шоу о жизни в монастыре 

Вести Подмосковья + ещё 2 1 час назад
Милонов хочет смотреть реалити-шоу о жизни в монастыре
Фото: РИА Новости
Идея принадлежит телеканалу «Спас»
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов («Единая Россия») счел «классной» идею православного телеканала «Спас» снять реалити-шоу о жизни в монастыре. Его слова передает АГН «Москва».
Милонов считает, что идея потрясающая, но нужно избегать искушений — может получиться что-то непотребное. Формат реалити-шоу обычно считают пошлым и эпатажным, очень легко переборщить с интригами. Но если у «Спаса» все получится, то Милонов будет очень рад.
Милонов надеется, что выйдет интересное шоу и с удовольствием будет его смотреть. Главное, чтобы «Спас» не гнался за трендами.
Жизнь в монастыре глазами послушника заинтересует общественность. Шоу назовут «Остров». Его будут снимать в действующем мужском монастыре.
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Политика , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва"
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