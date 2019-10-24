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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами 

Российская Газета + ещё 5 23 минуты назад
РФ оценила требование США признать «Азов» террористами
Фото: Российская Газета
"Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет националистическая организация "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", — заявил посол России в США Антонов.
По его словам, разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы Украины.
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Они отметили, что данная группировка является организацией сторонников превосходства белой расы. Куратором и спонсором "Азова" является министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Диппредставитель РФ призвал Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии.
Кстати
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт украинской ультраправой группы "Сокира Перуна". Концерт был организован радикалом Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском мероприятии. Он объяснил это желанием "поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем".
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Политика , Армия , В мире , Войска , Украина , Алексей Гончарук , Андрей Медведько , Арсен Аваков , Госдеп США , Конгресс США , США
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