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Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России 

Российская Газета 1 час назад
Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин встретился с нигерийским коллегой на полях саммита "Россия — Африка" в Сочи.
Российский лидер отметил близость подходов двух государств к решению многих вопросов глобальной повестки. «И мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем», — сказал он.
Очень важной задачей Путин назвал совместный поиск возможностей для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. «И хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот, на наш взгляд, он не соответствует нашим возможностям, но все таки он растет, и растет прилично: в прошлом году рост составил 93 процента», — констатировал он.
"Нигерия — это густонаселенная страна и это самая большая экономика в Африке. У нас есть люди, у нас есть ресурсы и рынок — все это позволяет нам быть успешными", — заявил Мухаммад Бухари. Поблагодарив за поддержку в борьбе с террористами, он также отметил, что к 2050 году Нигерия станет третьей наиболее населенной страной к 2050 году. «Необходимо работать над тем, чтобы заботиться о таком большом населении, и для этого нам нужны партнеры», — сказал он.
"Господин президент, есть много схожего между путем России под вашим управлением и надеждами Нигерии на будущее. Мы надеемся многому научиться у России по реформам, переходу от экономики, зависящей от нефти, к современной диверсифицированной инклюзивной экономике, — пояснил Бухари. — Благодаря этим реформам Россия успешно приватизировала различные государственные предприятия, которые теперь стали глобальными брендами. Это можно сказать и об энергетике, и о легкой промышленности".
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Нигерия , Сочи
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