Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина

Известный телеведущий в эфире НСН рассказал, кем будет преемник Путина

Телеведущий и гендиректор международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника на посту главы государства. Об этом он сказал во время лекции на факультете журналистики МГУ

Германию, Китай и США. Ведущий программы «Вести недели» выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Он подчеркнул, что поддержка преемника со стороны действующего президента является «общемировой традицией». В пример Киселев привел Францию

Российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН согласился со словами коллеги. Он рассказал, что еще несколько лет назад во время интервью с главой государства слышал от Путина, что тот действительно находится в поисках преемника.

«Путин, когда я с ним беседовал несколько лет назад, отвечая на этот вопрос во время интервью, сказал, что думал о преемнике с первого дня, когда был назначен на должность. С первого своего срока, с первого дня Путин говорил об этом. Это как раз показывает, что президент естественно всегда думает о преемственности и о том, что будет происходить со страной дальше, потому что никто себя не рассматривает, как конечную точку пути. Это всегда очень важный момент. Потому что страна же! Надо мыслить категориями совершенно иными. Это естественно и правильно», — сообщил он.

Поделился телеведущий и своим представлением о том, кто может стать преемником действующего президента России.

«Я могу сказать абсолютно точно ответ, который, я думаю, зная Путина скажет любой: тот, за кого проголосует народ Российской Федерации на открытых и честных выборах. А если говорить уже по персоналиям, то, конечно, существует некоторая обойма людей. Очевидно, что это должны быть люди глубоко патриотичные, профессиональные, обладающие определенным набором человеческих качеств, знаний и умений. Если вы очертите этот круг, то он [преемник] станет относительно понятен. Назовите эту фамилию, и он точно оттуда выйдет. Зная, как это работает в нашей стране… Знаете, надо всегда четко помнить, мы, в частности, еще и византийские традиции в себе несем. Поэтому время придет, и все всё увидят», — заключил собеседник НСН.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал в интервью «Российской газете», кто станет преемником президента Путина. По его словам, это будет патриот с сильным характером 40-50 лет, современный, динамичный, с опытом госуправления.