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В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском 

РИА Новости + ещё 4 25 минут назад
В МИД РФ призвали к диалогу курдов с Дамаском
Фото: РИА Новости
Россия уважает позицию курдов, сегодня необходимо решать их судьбу в диалоге с Дамаском, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сегодня мы говорим о том, что необходимо решать все вопросы, связанные с курдами, с тем, как они будут жить в рамках диалога с Дамаском. То есть мы поддерживаем такой диалог между курдами и Дамаском. При этом, мы считаем, что курды — это неотъемлемая часть сирийского народа, где они жили уже очень долгое время, где они призваны жить именно свободно, пользуясь всеми правами, которые у них, бесспорно, имеются", — заявил Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Замглавы МИД отметил, что "мы с большим уважением относимся к курдам, у нас всегда традиционно с курдами были исторические глубокие контакты".
"И мы знаем о том вкладе, который курды внесли в противодействие ИГ* и террористам", — сказал он.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика , Сергей Вершинин , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Дамаск
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