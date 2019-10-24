В Госдуме оценили призывы США быть осторожнее с Россией в Сирии

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон призывает Анкару и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

"Это на самом деле весьма забавная ситуация. Степень ситуативной невыстроенности в решениях Вашингтона по внешнеполитическим вопросам растёт, и это не усиливает позиции Белого дома", — заявил Новиков.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказались в очень сложной ситуации: сначала они попытались ввести санкции против Турции и "тут же дали зданий ход". Тем не менее, отмечает парламентарий, Анкара не оказалась в полной изоляции, хотя некоторые действия турецкой стороны вызывали оправданную критику ряда государств.

"Россия здесь выбрала ту модель поведения, которая позволяет, с одной стороны, достичь мирного урегулирования на территории Сирии, с другой стороны — развивать достойные отношения и с самой Турцией", — добавил он.

Как заметил депутат, те соглашения, которые были достигнуты в Сочи между РФ и Турцией, являются подтверждением правильной политики России, и в этой связи американцам не оставалось ничего другого, как заявить об отмене санкций.

"Надо сказать, что такого рода проблемы, возникая однажды в межгосударственных отношениях, не так быстро решаются", — подытожил он.