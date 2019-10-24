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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина 

RT на русском + ещё 3 35 минут назад
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Как уточняется, таким образом он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент.
Ему также задали вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься свой деятельностью.
«Работа президента у нас регламентируется конституцией… Видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил Песков.
Ранее Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Летом президент отмечал, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
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Комментарии24
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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