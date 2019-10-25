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В Крыму назначили двух новых вице-премьеров 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
В Крыму назначили двух новых вице-премьеров
Фото: РИА Новости
В Крыму назначены два новых вице-премьера. Андрей Рюмшин стал министром сельского хозяйства, Елена Романовская — министром труда и социальной защиты. Об этом сообщает «Крыминформ».
Соответствующий указ главы республики Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале регионального правительства.
Кандидатуры были согласованы на совмещённые посты вице-премьеров — руководителей министерств на заседании Госсовета, которое состоялось 23 октября.
Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане избрали новых судей.
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Теги:
Политика , Крым наш , Андрей Рюмшин , Сергей Аксенов , Елена Романовская , Республика Крым
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