В Крыму назначили двух новых вице-премьеров 

В Крыму назначены два новых вице-премьера. Андрей Рюмшин стал министром сельского хозяйства, Елена Романовская — министром труда и социальной защиты. Об этом сообщает «Крыминформ».
Соответствующий указ главы республики Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале регионального правительства.
Кандидатуры были согласованы на совмещённые посты вице-премьеров — руководителей министерств на заседании Госсовета, которое состоялось 23 октября.
Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане избрали новых судей.