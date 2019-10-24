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Путин принимает участие в пленарном заседании форума Россия — Африка
RT на русском
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1 час назад
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Президент РФ
Владимир Путин
в завершающий день работы форума
Россия
— Африка в Сочи принимает участие в пленарном заседании. Обсуждаются вопросы сотрудничества со странами африканского континента.
RT ведёт прямую трансляцию.
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