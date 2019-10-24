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Путин принимает участие в пленарном заседании форума Россия — Африка 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин в завершающий день работы форума Россия — Африка в Сочи принимает участие в пленарном заседании. Обсуждаются вопросы сотрудничества со странами африканского континента.
RT ведёт прямую трансляцию.
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Политика , Африка , Видео , Владимир Путин
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