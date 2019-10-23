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Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский обязал членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лидер Украины считает, что упомянутые парламентарии должны в обязательном порядке провериться через полиграф.
"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", — уточнил Зеленский.
Он отметил, что честное и беспристрастное расследование поможет избавиться от накопившихся вопросов.
"Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся", — подчеркнул Зеленский.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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