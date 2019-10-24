Кадыров заговорил о врагах на фоне слухов о «чистке»

Два дня назад, как сообщал «Рамблер», в Грозном состоялась коллегия чеченского управления Министерства внутренних дел . Глава республики принял в ней участие. Среди прочего он назвал «нашей» целью счастье народа и дарование ему веры в будущее.

«Недоброжелатели готовы придумать все что угодно, чтобы нарушить наш порядок и покой», — уверен Кадыров.

Это он назвал причиной, по которой чеченцам следует сплотиться и проявлять бдительность. По его словам, другого способа обрести «нереальную» силу против врагов нет.

Тем временем на прошлой неделе «Новая газета» сообщила, что в течение нескольких месяцев Кадыров «репрессирует» своих личных врагов — высокопоставленных чиновников и силовиков из собственного окружения.

Причиной «чистки» издание назвало неуважительные высказывания этих людей о семье Кадырова в частных беседах. По сведениям «Новой», недоброжелателей главы Чечни помещают в секретные тюрьмы, пытают, отбирают у них имущество и вымогают деньги.