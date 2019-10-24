Кадыров на фоне слухов о «зачистке» своего окружения заявил о желании бороться с врагами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ должен стать счастливым, чтобы активно бороться с «врагами» и недоброжелателями. Это высказывание руководителя северокавказской республики прозвучало на фоне появившейся в СМИ информации о «зачистке» окружения Кадырова.

«Наша цель — сделать народ счастливым и подарить ему веру в завтрашний день. Недоброжелатели чеченского народа готовы придумать все, что угодно, чтобы нарушить наш порядок и покой. Именно поэтому мы должны быть сплоченными, бдительными, и только тогда мы обретем нереальную силу против всех наших врагов», — приводит «Грозный-информ» заявление Кадырова, сделанное им в ходе коллегии республиканского МВД.

Также чеченский лидер полагает, что важной для него задачей является сохранение мира и стабильности в регионе.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в Чечне в последнее время якобы активно идут масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников и силовиков.