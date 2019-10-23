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В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Должность вице-губернатора в правительстве Хабаровского края будет сокращена, что позволит сэкономить бюджетные средства, сообщил на заседании краевой думы в среду губернатор региона Сергей Фургал.
В настоящее время в правительстве одна должность вице-губернатора, она вакантна. В правительстве три первых зампреда, и шесть должностей заместителей председателя, кроме того, в состав входят ещё 13 министров.
"Сокращение должности вице-губернатора считаю логичным и закономерным. Это позволит исключить дублирование функций, так как у данной должности отсутствует отраслевая направленность работы. Принял решение выйти с предложением о сокращении этой должности", — сказал Фургал.
По его словам, власти региона придерживаются политики экономии средств на содержание органов власти.
За год в процессе реформирования правительства региона более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края. Выстроенную систему разграничения полномочий между зампредами он оценил как эффективную.
"Кроме того, мы отказались от множества неэффективных и попросту ненужных госзакупок. Эти и другие меры позволили нам сохранить порядка миллиарда бюджетных средств", — сказал губернатор.
Он отметил, что ликвидация должности вице-губернатора позволит также сократить затраты на его помощников.
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Политика , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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