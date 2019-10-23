В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии

Должность вице-губернатора в правительстве Хабаровского края будет сокращена, что позволит сэкономить бюджетные средства, сообщил на заседании краевой думы в среду губернатор региона Сергей Фургал

В настоящее время в правительстве одна должность вице-губернатора, она вакантна. В правительстве три первых зампреда, и шесть должностей заместителей председателя, кроме того, в состав входят ещё 13 министров.

"Сокращение должности вице-губернатора считаю логичным и закономерным. Это позволит исключить дублирование функций, так как у данной должности отсутствует отраслевая направленность работы. Принял решение выйти с предложением о сокращении этой должности", — сказал Фургал.

По его словам, власти региона придерживаются политики экономии средств на содержание органов власти.

За год в процессе реформирования правительства региона более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края. Выстроенную систему разграничения полномочий между зампредами он оценил как эффективную.

"Кроме того, мы отказались от множества неэффективных и попросту ненужных госзакупок. Эти и другие меры позволили нам сохранить порядка миллиарда бюджетных средств", — сказал губернатор.

Он отметил, что ликвидация должности вице-губернатора позволит также сократить затраты на его помощников.