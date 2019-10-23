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Трамп поздравил Трюдо с победой на выборах 

ТАСС 1 час назад
Трамп поздравил Трюдо с победой на выборах
Фото: EPA
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил поздравления от американского лидера с победой Либеральной партии на парламентских выборах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского премьера.
"Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня [22 октября] с президентом США Дональдом Трампом, который позвонил, чтобы поздравить премьер-министра с его переизбранием", — говорится в заявлении. Также лидеры обсудили торговые отношения Канады и США и текущую ситуацию в Сирии.
Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах в Канаде, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны — Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было получить 170 мандатов, они смогли набрать 157.
Трюдо как лидер партии сохранил пост премьер-министра Канады.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Парламент Великобритании , Канада
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