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Пушков рассказал о «факторе Путина» в дипломатии 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Пушков рассказал о «факторе Путина» в дипломатии
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter подписание российско-турецкого меморандума об урегулировании ситуации на границе Сирии и Турции, указав на "фактор Путина" при ее разрешении.
"В понедельник, выступая в Стамбуле, (президент Турции Реджеп Тайип. — прим. ред.) Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с (президентом России Владимиром. — прим. ред.) Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина", — написал сенатор.
Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Западные страны, включая США, осудили решение Анкары. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск и ввел против Турции санкции.
На минувшей неделе стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны.
Во вторник президенты России и Турции по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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Комментарии574
Политика , Видео , Санкции , Война в Сирии , Ситуация в мире , Алексей Пушков , Турция
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