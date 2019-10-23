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Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.
"Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу", — говорится в сообщении члена Совета Федерации на его странице в Facebook.
Косачев добавил, что за последние годы Россия обрела ведущую роль в мирном урегулировании в Сирии.
Ранее News.ru сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились свыше шести часов. Эта встреча стала первой с того момента, как Анкара 9 октября запустила операцию «Источник мира». Турецкому лидеру пришлось детально объяснять российскому коллеге цели и задачи своей военной кампании. В комнате, где велись переговоры, у лидеров были огромные карты Сирии. Сделка согласовывалась тщательно.
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Комментарии6
Политика , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , Турция
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