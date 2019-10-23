Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана

"Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу", — говорится в сообщении члена Совета Федерации на его странице в Facebook.

Косачев добавил, что за последние годы Россия обрела ведущую роль в мирном урегулировании в Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились свыше шести часов. Эта встреча стала первой с того момента, как Анкара 9 октября запустила операцию «Источник мира». Турецкому лидеру пришлось детально объяснять российскому коллеге цели и задачи своей военной кампании. В комнате, где велись переговоры, у лидеров были огромные карты Сирии. Сделка согласовывалась тщательно.