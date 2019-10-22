«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — заметил Шойгу, обращаясь к журналисту.

Замечание было сделано во время пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Эрдогана, которую с российской стороны проводили Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров

Как сообщают «Известия», совместный меморандум закрепляет намерения России и Турции бороться с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтверждает приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, российский и турецкий лидеры высказались в поддержку Аданского соглашения и объявили о содействии Москвы и Анкары в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. В меморандуме также говорится о намерении начать совместное патрулирование на севере Сирии на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией за исключением города Эль-Камышлы, который занимают курды.