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«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста 

Рамблер 24 минуты назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал замечание журналисту, наступившему на упавший текст совместного меморандума России и Турции по Сирии, принятый по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Пул №3».
«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — заметил Шойгу, обращаясь к журналисту.
Замечание было сделано во время пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Эрдогана, которую с российской стороны проводили Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как сообщают «Известия», совместный меморандум закрепляет намерения России и Турции бороться с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтверждает приверженность единству и территориальной целостности Сирии.
Кроме того, российский и турецкий лидеры высказались в поддержку Аданского соглашения и объявили о содействии Москвы и Анкары в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. В меморандуме также говорится о намерении начать совместное патрулирование на севере Сирии на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией за исключением города Эль-Камышлы, который занимают курды.
Комментарии11
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Сирия , Турция
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