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Наумкина назначили советником спецпосланника ООН Педерсена 

РИА Новости 3 часа назад
Наумкин стал советником спецпосланника ООН по САР
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что в качестве старшего советника Спецпосланника ООН по САР Гейра Педерсена будет участвовать в проведении первого заседания Конституционного комитета Сирии.
Встреча пройдет в Женеве.
"Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать", — заявил Наумкин.
Наумкин ранее уже занимал пост советника спецпосланника ООН по Сирии, когда эту должность занимал Стаффан де Мистура.
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Политика , Виталий Наумкин , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Институт востоковедения , РИА Новости
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