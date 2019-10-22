Наумкин стал советником спецпосланника ООН по САР

Научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил РИА Новости, что в качестве старшего советника Спецпосланника ООН по САР Гейра Педерсена будет участвовать в проведении первого заседания Конституционного комитета Сирии.
Встреча пройдет в Женеве.
"Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать", — заявил Наумкин.
Наумкин ранее уже занимал пост советника спецпосланника ООН по Сирии, когда эту должность занимал Стаффан де Мистура.