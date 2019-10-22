Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовали переговоры Путина и Эрдогана 

Газета.Ru 1 час назад
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Фото: ТАСС
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Встреча началась в узком составе в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Газета.Ru: последние новости
Песков рассказал о сложностях с "нормандским саммитом" Песков рассказал о сложностях с "нормандским саммитом" Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Горбачев рассказал о победителях холодной войны Горбачев рассказал о победителях холодной войны
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерный щит России проверят на прочность
Ядерный щит России проверят на прочность33
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная7
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы6
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Названа причина смерти дочери посла Ирана23
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили8
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
Американцев выгоняют из Ирака
06:08
Американцев выгоняют из Ирака
Армия Ближний Восток
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Катастрофы
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение