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Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Газета.Ru
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Переговоры президентов России и
Турции
Владимира Путина
и
Реджепа Тайипа Эрдогана
стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Встреча началась в узком составе в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи.
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